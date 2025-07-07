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17:27, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Компанию Харламова обязали выплатить сотни тысяч рублей

Суд обязал компанию Hot Dog Bulldog Харламова выплатить 330 тысяч рублей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Суд обязал сеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит популярному комику и актеру Гарику Харламову, выплатить сотни тысяч рублей. О разбирательстве сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, индивидуальный предприниматель по фамилии Колпак через суд потребовал от ООО «Хот Дог Бульдог» компенсацию в размере 3 миллионов 246 тысяч рублей. Уточняется, что истец обвинил компанию в неисполнении обязательств по договору подряда.

По итогам разбирательств суд удовлетворил иск частично. Принадлежащую юмористу компанию обязали выплатить 330 тысяч рублей, куда входят неустойка, судебные расходы и госпошлина.

Ранее сообщалось, что Hot Dog Bulldog задолжала Федеральной налоговой службе более 700 тысяч рублей.

Весной 2024 года стало известно о многомиллионных убытках компании Харламова. Отмечалось, что в 2023 году Hot Dog Bulldog принесла убытки в размере 33,3 миллиона рублей. Сам комик позднее подтвердил эту проблему и заявил, что компания наняла экспертов для ее решения.

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