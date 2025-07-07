Компанию Харламова обязали выплатить сотни тысяч рублей

Суд обязал компанию Hot Dog Bulldog Харламова выплатить 330 тысяч рублей

Суд обязал сеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит популярному комику и актеру Гарику Харламову, выплатить сотни тысяч рублей. О разбирательстве сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, индивидуальный предприниматель по фамилии Колпак через суд потребовал от ООО «Хот Дог Бульдог» компенсацию в размере 3 миллионов 246 тысяч рублей. Уточняется, что истец обвинил компанию в неисполнении обязательств по договору подряда.

По итогам разбирательств суд удовлетворил иск частично. Принадлежащую юмористу компанию обязали выплатить 330 тысяч рублей, куда входят неустойка, судебные расходы и госпошлина.

Ранее сообщалось, что Hot Dog Bulldog задолжала Федеральной налоговой службе более 700 тысяч рублей.

Весной 2024 года стало известно о многомиллионных убытках компании Харламова. Отмечалось, что в 2023 году Hot Dog Bulldog принесла убытки в размере 33,3 миллиона рублей. Сам комик позднее подтвердил эту проблему и заявил, что компания наняла экспертов для ее решения.