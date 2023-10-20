Популярный российский комик оценил возможность эмиграции из Израиля

Комик Шац заявил, что не собирается покидать Израиль на фоне обострения в стране

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оценил возможность эмиграции из Израиля на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. В подкасте «Папа, закрой дверь», доступном на YouTube, он заявил, что не собирается покидать страну.

Шац рассказал, что 7 октября он прилетел из Израиля в Европу по рабочим делам. «Как оказалось, я вылетел из Тель-Авива за 20 минут до начала войны, то есть это практически один из последних самолетов, который более-менее спокойно взлетел и улетел», — отметил он.

Комик добавил, что принял решение вернуться в страну, несмотря на боевые действия. «Я не вижу смысла пережидать, я считаю, что это надолго. Мало того, что это тянется много лет, но и это обострение не пройдет за неделю, какой смысл мне сидеть снаружи и смотреть на все там происходящее», — высказался юморист о возможности переезда из Израиля.

Шац подчеркнул, что близкие отговаривали его от возвращения в Тель-Авив. «Думаю, когда я отвечаю всем, особенно близким, что полечу, близкие в этот момент, мне кажется, считают меня идиотом», — признался он. Комик также добавил, что считает Тель-Авив своим домом.

Ранее юморист сообщал, что некоторые из близких ему людей участвуют в военных действиях в Израиле.

Утром 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Израильская армия в ответ начала операцию в секторе Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».