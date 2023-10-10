Живущий в Израиле комик Шац рассказал об отъезде из страны в день атаки ХАМАС

Комик Шац заявил, что покинул Израиль в день атаки ХАМАС из-за дел в Европе

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Израиле, заявил, что в день атаки на страну радикального палестинского движения ХАМАС он улетел из-за дел в Европе, однако позднее вернулся. О причинах своего отъезда юморист рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шац опубликовал ролик, записанный в Тель-Авиве. По словам комика, он высказался по поводу конфликта не сразу, поскольку хотел сделать это по возвращении в Израиль. «Так сложилось, что в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран. Сегодня утром я вернулся, и я вернулся абсолютно сознательно, потому что в это время я хочу находиться здесь, с народом Израиля», — пояснил ведущий.

Он заверил, что будет помогать Израилю. Кроме того, Шац сообщил, что некоторые из близких ему людей участвуют в военных действиях. «Я знаю, что уже есть потери у близких мне людей. Это настоящая война, и в это время я хочу быть здесь и помочь Израилю победить», — сказал комик.

Ранее об обстановке в Израиле на фоне атаки группировки высказался юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Комик заверил, что они с супругой, певицей Аллой Пугачевой, находятся в Израиле и не планируют уезжать из страны. Также он поддержал израильский народ.

Утром 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Израильская армия в ответ начала операцию в секторе Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».