Российский губернатор пригрозил урезать зарплату министрам из-за низких доходов жителей

Губернатор Саратовской области Бусаргин пригрозил урезать зарплату министрам

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пригрозил урезать зарплату региональным министрам из-за недостижения целевых ориентиров по средним доходам жителей в отраслях. Его слова приводит РИА Новости.

«Повышение зарплат — одна из ваших приоритетных задач и, пожалуй, один из главных запросов от жителей. Говорили об этом неоднократно. И на сегодняшний день эту работу в вашем исполнении сложно назвать удовлетворительной», — обозначил глава российского региона.

Бусаргин заявил, что за недостижением показателей последуют дисциплинарные взыскания с чиновников, в частности, ожидается понижение их зарплаты.

Уточняется, что наказания понесут министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, министр цифрового развития и связи Владимир Старков и министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин. А кроме того, министр дорожного хозяйства Федор Котельников за недостижение показателя по снижению смертности и травматизма в ДТП.

Ранее глава Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев посоветовал учителю физики Артему Лапину, пожаловавшемуся на низкую зарплату, больше работать. Педагог жаловался, что получает до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума.