18:45, 20 января 2026Россия

В России чиновник посоветовал сельскому учителю с маленькой зарплатой больше работать

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Валерий Зайцев»

Глава Печорского округа Псковской области Валерий Зайцев посоветовал учителю физики Артему Лапину, пожаловавшемуся на низкую зарплату, больше работать. Об этом педагог рассказал в паблике «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, он задал вопрос на прямую линию с губернатором, поинтересовавшись, что делается для поднятия зарплат сельским учителям. В своем обращении Лапин пояснил, что получает до 14 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума. «На эти деньги невозможно выжить в деревне. Дрова, свет, ремонт машины. А школа занимает много времени и сил», — пожаловался россиянин.

Позже педагог получил ответ от главы администрации Печорского округа, в котором говорится, что учитель работает с нагрузкой в семь часов в неделю и дополнительно ведет курс по профориентации, а также кружки по баскетболу и робототехнике. Зайцев пояснил, что зарплата начисляется исходя из установленного оклада, стажа работы и категории. Кроме того, выплачиваются надбавки за проживание в сельской местности, проверку тетрадей и другие.

«В декабре 2025 года вы получили премию по итогам года в размере 35 тысяч рублей, — заявил чиновник Лапину. — К сожалению, больший размер оплаты труда за соответствующую нагрузку не предусмотрен действующим законодательством. Но вы можете увеличить размер заработной платы при выполнении должностных работ с большей учебной нагрузкой».

Комментируя полученный ответ, учитель подчеркнул, что читает полный курс физики для седьмых, восьмых и девятых классов. Кроме того, почасовая оплата труда в малокомплектной школе не отражает реальных трудозатрат, считает он. Лапин напомнил, что подготовка к занятиям и дополнительным курсам также требует много времени. «Я держусь из последних сил, мне дом топить нечем, а Вы мне предлагаете еще увеличить нагрузку! Это по меньшей мере безответственно!» — отреагировал педагог.

Ранее в Воронежской области глава Семилукского района предложил пожаловавшейся на разбитые дороги многодетной женщине купить вертолет. Как рассказали местные журналисты, путь к дому семьи проходит через поле, поэтому добраться до жилья зимой трудно.

