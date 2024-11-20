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11:35, 20 ноября 2024Россия

Чиновник посоветовал пожаловавшейся на дороги многодетной россиянке купить вертолет

Под Воронежем чиновник посоветовал многодетной матери купить вертолет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Metelitsa / Globallookpress.com

В Воронежской области глава одного из муниципальных районов предложил пожаловавшейся на разбитые дороги женщине купить вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронежское».

Речь идет о главе Семилукского района, уточняет канал, не называя при этом фамилию руководителя. Приобрести вертолет он предложил обратившейся к нему многодетной матери, утверждается в сообщении.

Дорога к дому семьи проходит через поле, добраться до жилья зимой трудно, отмечает канал.

Ранее российский экс-чиновник рассказал о пользе тюрьмы и посоветовал руководителям пройти через нее. Мужчина называл пребывание в местах лишения свободы полезным опытом. «Один годик [посидеть] самое то, два и более — уже перебор», — отметил он.

ЖЗЛ
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