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13:53, 2 ноября 2024Россия

В России чиновник рассказал о пользе тюрьмы и посоветовал руководителям пройти через нее

Осужденный за взятки вице-мэр Иркутска посоветовал коллегам посидеть в тюрьме
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Бывший вице-мэр Иркутска Владимир Преловский заявил о пользе тюрьмы и посоветовал руководителям пройти через нее. Об этом он рассказал журналистам издания «Подъем», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

Освободившийся из мест заключения экс-чиновник опубликовал сообщение в соцсетях, в котором назвал тюрьму «уникальным институтом» и посоветовал руководителям провести там некоторое время. «Один годик самое то, два и более — уже перебор», — написал Преловский.

Бывший чиновник пояснил связавшимся с ним журналистам, что тюремный опыт — это «шоковое обучение», которое дает преимущество над конкурентами.

Преловский был осужден в 2022 году, его приговорили к четырем годам колонии строгого режима по делу о коррупции.

Ранее осужденный экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов захотел отправиться в зону проведения специальной военной операции. Адвокат мужчины назвал его патриотом. Воронов также был привлечен к уголовной ответственности за взятку.

ЖЗЛ
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