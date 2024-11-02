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07:09, 2 ноября 2024Силовые структуры

Осужденный экс-мэр Нового Уренгоя захотел отправиться в зону СВО. Он подал заявление на контрактную службу

Осужденный за взятки экс-мэр Нового Уренгоя Воронов попросился на СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Осужденный экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал заявление на контрактную службу и участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал адвокат Вячеслав Земчихин, представляющий интересы бывшего чиновника на стадии следствия.

Мой доверитель, бывший заместитель губернатора ЯНАО Воронов Андрей Валерьевич, являющийся обвиняемым по уголовному делу, ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России

Вячеслав ЗемчихинАдвокат

Земчихин назвал Воронова патриотом России. По его мнению, чиновник сможет принести больше пользы стране в бою, чем находясь в СИЗО.

Воронова арестовали за взятку в виде ремонта

В июле Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя. По версии следствия, чиновник, занимая пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в его доме от представителей организации. Взамен Воронов пообещал общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

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Бывший мэр Нового Уренгоя проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК России. Ранее суд продлил фигуранту дела арест до 1 декабря. Силовики провели обыски по нескольким адресам. В рамках этого дела также задержали троих человек, среди которых два бизнесмена. Также был задержан архитектор компании «Проектстройсервис» Эдуард Полянский. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу.

Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

В октябре бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, находящемуся в СИЗО, отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции. По данным Telegram-канала Mash, причиной отказа стал тот факт, что согласование отправки в зону СВО является правом, а не обязанностью следователя.

Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 160 УК России («Присвоение или растрата»). О задержании чиновника в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали бывшего мэра в Москву, где его взяли под стражу до 18 ноября. Мужчина свою вину не признает.

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Также ранее стало известно, что бывший заместитель главы Тамбовской области Игорь Кулаков, ставший фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, ушел на СВО. Он заключил контракт с Минобороны в качестве добровольца. 24 сентября ему отменили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также на СВО ушел экс-глава Кировского района Ленинградской области Андрей Шорников, которого обвинили в коррупции. Суд приостановил производство по иску прокурора об обращении имущества стоимостью более 43 миллионов рублей в доход государства.

Вот это герой!
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