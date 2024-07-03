Предполагаемого взяткодателя бывшему мэру российского города взяли под стражу

Басманный суд Москвы арестовал архитектора компании «Проектстройсервис» Эдуарда Полянского по уголовному делу о коррупции бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
По ходатайству следственных органов подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября. Полянский обвиняется в даче взятки должностному лицу.
По данным следствия, компания выполнила и оплатила дизайнерские услуги в доме Воронова, когда он занимал пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. За это он обещал представителям фирмы общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.
Ранее 3 июля суд взял под стражу Воронова.