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16:58, 3 июля 2024Силовые структуры

Предполагаемого взяткодателя бывшему мэру российского города взяли под стражу

Суд арестовал архитектора по делу о взятке экс-мэру Нового Уренгоя Воронову
Начало событий в новости Бывшего мэра российского города арестовали за взятку в виде ремонта

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал архитектора компании «Проектстройсервис» Эдуарда Полянского по уголовному делу о коррупции бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следственных органов подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября. Полянский обвиняется в даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, компания выполнила и оплатила дизайнерские услуги в доме Воронова, когда он занимал пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. За это он обещал представителям фирмы общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.

Ранее 3 июля суд взял под стражу Воронова.

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      Любовь Ширижик
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