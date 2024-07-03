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16:01, 3 июля 2024Силовые структуры

Бывшего мэра российского города арестовали за взятку в виде ремонта

В Москве суд арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова за взятку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Воронов будет под стражей до 1 сентября. Он проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в его доме от представителей организации. Взамен он пообещал общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

О задержании Воронова стало известно 3 июля.

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