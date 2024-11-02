Осужденный экс-мэр российского города подал заявление на участие в СВО

Адвокат Земчихин: осужденный экс-мэр Нового Уренгоя Воронов захотел уйти на СВО

Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, осужденный за получение крупной взятки, подал заявление на контрактную службу и участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил РИА Новости адвокат Вячеслав Земчихин, представляющий интересы бывшего чиновника на стадии следствия.

«Мой доверитель, бывший заместитель губернатора ЯНАО Воронов Андрей Валерьевич, являющийся обвиняемым по уголовному делу, ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России», — подтвердил адвокат.

Специалист добавил, что Воронов является патриотом РФ и сможет принести пользу Родине в бою большую, нежели находясь в СИЗО.

До этого Басманный районный суд продлил фигуранту дела арест до 1 декабря. По версии следствия, он, будучи вице-губернатором ЯНАО, принял взятку в виде выполнения и оплаты услуг дихайнера в своем доме в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.

Ранее в СК сообщили, что высокопоставленный сотрудник из Минтранса России получил взятку 74 миллиона рублей, в его отношении возбуждено уголовное дело. У подозреваемого прошли обыски.