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13:59, 1 ноября 2024Силовые структуры

Высокопоставленный сотрудник из Минтранса России получил взятку 74 миллиона рублей

Возбуждено дело в отношении сотрудника службы Минтранса РФ за взятку 74 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в получении взятки на общую сумму 74 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Расследование началось на основании материалов проверки ФСБ. По данным следствия, с 2014 по 2021 год чиновник, занимавший различные высокопоставленные должности в подразделениях Федерального дорожного агентства, получил от предпринимателя незаконное вознаграждение в виде автомобилей премиальных марок и услуг имущественного характера. Общая сумма подношений за покровительство превысила 74 миллиона рублей.

У подозреваемого проводятся обыски по месту жительства и работы.

24 октября заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин попытался избавиться от полученной взятки и выбросил на дорогу 2,5 миллиона рублей, но его все равно задержали сотрудники ФСБ.

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