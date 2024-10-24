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15:44, 24 октября 2024Силовые структуры

Пойманный ФСБ со взяткой российский чиновник выбросил ее и попытался сбежать

СК: замглавы комитета по транспорту Петербурга Ягудин выбросил взятку в ₽2,5 млн
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания замглавы комитета по транспорту российского города

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин попытался избавиться от полученной взятки и выбросил на дорогу 2,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

23 октября чиновник находился в своем автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, где получил от посредника деньги. В этот момент к машине приблизились сотрудники ФСБ, чтобы взять его с поличным, но Ягудин бросил деньги на проезжую часть и хотел скрыться. Однако его задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, Ягудин договорился со знакомым о передаче через него денег от представителя коммерческой организации за заключение госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

В ходе обыска дома у чиновника нашли 30 миллионов рублей и ювелирные украшения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

С 2001 года Ягудин работал в органах прокуратуры, а в 2014 году получил должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». После он стал главой отдела контроля и безопасности на транспорте, а затем — директором ГКУ «Леноблтранс».

В 2020 году Ягудин возглавил компанию «Организатор перевозок», а спустя год перешел в комитет по транспорту.

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      Любовь Ширижик
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