Следователи задержали зампреда комитета по транспорту Петербурга

СК задержал зампреда комитета по транспорту Петербурга Рената Ягудина

Следователи задержали заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу. По месту проживания фигуранта прошли обыски, в ходе которых были изъяты 30 миллионов рублей в различной валюте и дорогостоящие ювелирные украшения.

С 2001 года Ягудин работал в органах прокуратуры, а в 2014 году получил должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». После он стал главой отдела контроля и безопасности на транспорте, а затем — директором ГКУ «Леноблтранс».

В 2020 году мужчина возглавил компанию «Организатор перевозок», а спустя год перешел в комитет по транспорту.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали директора частного охранного предприятия «Ява» за попытку дать взятку начальнику по безопасности Уральского аграрного университета.