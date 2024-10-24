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08:17, 24 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала главу ЧОПа за незначительную взятку

В Екатеринбурге ФСБ задержала главу ЧОПа «Ява» за взятку в 30 тысяч рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали директора частного охранного предприятия (ЧОПа) «Ява» за попытку дать взятку начальнику по безопасности Уральского аграрного университета. Об этом сообщает URA.RU.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Он признал свою вину

По данным издания, обвиняемый сам предложил взятку в размере около 480 тысяч рублей. Взамен он попросил не обращать внимание на некоторые нарушения, допущенные охранниками. Далее фигурант передал работнику университета 30 тысяч рублей в качестве первой части и был задержан.

Ранее суд заключил под стражу 51-летнего жителя Калининграда, который решил передать взятку сотруднику ФСБ долларами и криптовалютой, чтобы избежать уголовной ответственности.

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