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17:44, 18 октября 2024Силовые структуры

Россиянин решил передать взятку сотруднику ФСБ криптовалютой и попался

Жителя Калининграда задержали за взятку сотруднику ФСБ долларами и криптовалютой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу 51-летнего жителя Калининграда, который решил передать взятку сотруднику ФСБ долларами и криптовалютой, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Он пробудет в СИЗО до 10 декабря.

По версии следствия, 10 октября задержанный, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, передал одному из сотрудников регионального управления ФСБ взятку в размере 2500 долларов США и в виде реквизитов с паролем от криптокошелька, на балансе которого находилось шесть миллионов рублей в криптовалюте. Силовик от взятки отказался.

Ранее арестованному Басманным судом Москвы бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменили получение взятки в особо крупном размере.

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