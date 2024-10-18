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08:09, 18 октября 2024Силовые структуры

Экс-замгубернатора Брянской области вменили получение взятки

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко инкриминируют получение взятки

Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

Арестованному Басманным судом Москвы бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Чиновник арестован до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что две новые судебные экспертизы назначены по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Он обвиняется в получении взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна.

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      Юлия Мискевич
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