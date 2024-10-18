Экс-замгубернатора Брянской области вменили получение взятки

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко инкриминируют получение взятки

Арестованному Басманным судом Москвы бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Чиновник арестован до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что две новые судебные экспертизы назначены по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Он обвиняется в получении взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна.