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07:47, 17 октября 2024Силовые структуры

По делу бывшего главного кадровика Минобороны назначили новые экспертизы

По делу генерала Кузнецова назначили две новые экспертизы по имуществу
Начало событий в новости По делу бывшего главного кадровика Минобороны допросили 17 свидетелей

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Две новые судебные экспертизы назначены по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Уточняется, что речь идет о судебных оценочных экспертизах по недвижимому имуществу.

Ранее по делу генерал-лейтенанта и его предполагаемого сообщника были назначены другие экспертизы, в том числе финансово-экономические и бухгалтерские. Кроме того, были получены документы по запросам из кредитных организаций и налоговых органов.

Кузнецов обвиняется в получении взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. В настоящее время он находится под стражей, а его активы на общую сумму 300 миллионов рублей – арестованы.

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      Олеся Мицкевич
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