По делу бывшего главного кадровика Минобороны назначили новые экспертизы

По делу генерала Кузнецова назначили две новые экспертизы по имуществу

Две новые судебные экспертизы назначены по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Уточняется, что речь идет о судебных оценочных экспертизах по недвижимому имуществу.

Ранее по делу генерал-лейтенанта и его предполагаемого сообщника были назначены другие экспертизы, в том числе финансово-экономические и бухгалтерские. Кроме того, были получены документы по запросам из кредитных организаций и налоговых органов.

Кузнецов обвиняется в получении взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. В настоящее время он находится под стражей, а его активы на общую сумму 300 миллионов рублей – арестованы.

