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07:43, 16 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма арестованных счетов и объектов недвижимости генерала Кузнецова

ТАСС: суд арестовал счета и недвижимость генерала Кузнецова на 300 млн рублей
Начало событий в новости Суд продлил срок следствия по делу бывшего главного кадровика Минобороны
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Суд арестовал счета в банках, ряд объектов недвижимости и другие активы на более чем 300 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову и его родственникам. Такую сумму раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас по делу генерал-лейтенанта и его предполагаемого сообщника назначены новые экспертизы, в том числе финансово-экономические и бухгалтерские.

Кузнецов обвиняется в получении взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Он находится под стражей и не признает свою вину по делу.

Ранее сообщалось, что по делу генерал-лейтенанта были арестованы 29 счетов в трех российских банках, несколько земельных участков, а также два дома и квартира в Москве.

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      Олеся Мицкевич
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