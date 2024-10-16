Раскрыта сумма арестованных счетов и объектов недвижимости генерала Кузнецова

ТАСС: суд арестовал счета и недвижимость генерала Кузнецова на 300 млн рублей

Суд арестовал счета в банках, ряд объектов недвижимости и другие активы на более чем 300 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову и его родственникам. Такую сумму раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас по делу генерал-лейтенанта и его предполагаемого сообщника назначены новые экспертизы, в том числе финансово-экономические и бухгалтерские.

Кузнецов обвиняется в получении взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Он находится под стражей и не признает свою вину по делу.

Ранее сообщалось, что по делу генерал-лейтенанта были арестованы 29 счетов в трех российских банках, несколько земельных участков, а также два дома и квартира в Москве.