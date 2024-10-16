Суд арестовал счета и объекты недвижимости генерала Кузнецова

ТАСС: суд арестовал 29 счетов и 6 объектов недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал счета в банках и ряд объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, и его родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

В частности, согласно ходатайству следствия, суд арестовал 29 счетов Кузнецова в трех российских банках. Кроме того, были арестованы земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом там же, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров на ней и квартира на Ярцевской улице в Москве.

8 октября, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 12 января и экс-начальнику главного управления кадров МО Юрию Кузнецову. Слушания проходили в закрытом режиме.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.