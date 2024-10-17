Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:21, 17 октября 2024Силовые структуры

По делу бывшего главного кадровика Минобороны допросили 17 свидетелей

Сотрудники СК России допросили 17 свидетелей по делу о взятке генерала Кузнецова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Сотрудники Следственного комитета (СК) России допросили 17 свидетелей по делу о взятке бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его предполагаемого сообщника. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет ТАСС.

Уточняется, что с момента предыдущего продления срока содержания под стражей допрошены 17 свидетелей, назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу, осмотрены документы, полученные по запросам из кредитных организаций и налоговых органов, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Ранее суд арестовал счета в банках и ряд объектов недвижимости фигуранта. По ходатайству следствия арестованы 29 счетов в трех российских банках, земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом там же, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров на ней и квартира на Ярцевской улице в Москве.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто растерзали». Управляющую крымским сафари-парком загрызли львы. Что стало причиной трагедии?

      Мужчина назвал свой брак ошибкой после просьбы жены сделать ДНК-тест

      В Турции сообщили об упавших в граничащей с Сирией провинции снарядах

      Карди Би вышла в свет без трусов

      В Харьковской области высказались о проведении референдума о вхождении в Россию

      В США высмеяли реакцию Сырского на план Зеленского

      Штаб Трампа раскритиковал Харрис из-за поведения на интервью

      Россиянин описал один город США словами «погряз в бомжах»

      Близнецы-порномодели отказались от 9,7 миллиона рублей в день

      По делу бывшего главного кадровика Минобороны допросили 17 свидетелей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше