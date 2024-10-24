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14:59, 24 октября 2024Силовые структуры

У задержанного российского чиновника нашли дома 30 миллионов рублей

СК нашел 30 млн руб при обыске дома зампреда комитета по транспорту Петербурга
Начало событий в новости Следователи задержали зампреда комитета по транспорту Петербурга

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов нашли 30 миллионов рублей в ходе обыска дома заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ходе следственных действий была обнаружена наличность в рублях и валюте. Также изъяты ювелирные украшения.

Чиновник подозревается в получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, Ягудин договорился со знакомым о передаче через него денег от представителя коммерческой организации за заключение госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

23 октября Ягудин в своем автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, получил от посредника взятку. Когда его пытались задержать сотрудники ФСБ, он выбросил деньги на дорогу и хотел скрыться. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

С 2001 года Ягудин работал в органах прокуратуры, а в 2014 году получил должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». После он стал главой отдела контроля и безопасности на транспорте, а затем — директором ГКУ «Леноблтранс».

В 2020 году Ягудин возглавил компанию «Организатор перевозок», а спустя год перешел в комитет по транспорту.

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      Любовь Ширижик
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