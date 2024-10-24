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15:25, 24 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина задержания замглавы комитета по транспорту российского города

СК: замглавы комитета по транспорту Петербурга Ягудин получил взятку ₽2,5 млн
Начало событий в новости У задержанного российского чиновника нашли дома 30 миллионов рублей

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Следователи подозревают заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина в получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей за помощь в заключении госконтракта с фирмой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России и предоставили видео с оперативными мероприятиями.

На кадрах виден подозреваемый, на его руках следы химического вещества, нанесенного на помеченные купюры. Также показаны ценности и деньги, изъятые в ходе обыска.

По версии следствия, Ягудин договорился со знакомым о передаче через него денег от представителя коммерческой организации за заключение госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

23 октября чиновник в своем автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, получил от посредника взятку. Когда его пытались задержать сотрудники ФСБ, он выбросил деньги на дорогу и хотел скрыться. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе обыска дома у Ягудина нашли 30 миллионов рублей и дорогостоящие ювелирные украшения.

С 2001 года Ягудин работал в органах прокуратуры, а в 2014 году получил должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в петербургском ГКУ «Организатор перевозок». После он стал главой отдела контроля и безопасности на транспорте, а затем — директором ГКУ «Леноблтранс».

В 2020 году Ягудин возглавил компанию «Организатор перевозок», а спустя год перешел в комитет по транспорту.

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      Любовь Ширижик
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