Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

Генерал-майор Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный ранее за особо крупное мошенничество, дал показания против других участников хищения. Следствие хочет смягчить ему меру пресечения.

2-й Западный окружной военный суд рассматривает апелляционную жалобу на арест генерала. «Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — заявил следователь в ходе заседания.

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Адвокат настаивает, что Попов никого не изобличал

Адвокат генерала Сергей Буйновский между тем заявил РБК, что Попов «никого не изобличал».

Это следствие так считает, он никого не изобличал. Дал показания на предмет предъявленного ему обвинения. Он никакого участия, в том что инкриминирует следствие, не принимал и никого не изобличал Сергей Буйновский адвокат генерала Попова

В деле Попова фигурирует еще один генерал

Следствие считает, что Попов действовал в организованной группе с погибшим в ходе специальной военной операции генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По версии следствия, Попов совершил хищение в особо крупном размере — 133 664 700 рублей — с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым. Моисеев — еще один фигурант дела, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Его должность неизвестна. Свою вину Попов не признает.

Генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в зоне военной операции летом 2023 года в результате ракетного удара по командному пункту в районе Бердянска. Посмертно его наградили званием Героя России

Попову уже несколько раз отказывали в переводе из СИЗО под домашний арест

Прокуратура настаивает на законности решения суда первой инстанции, который отказался отпускать арестованного под домашний арест. Прокурор также просил провести заседание в закрытом режиме, аргументируя это тем, что данные о том, где Попов будет находиться под домашним арестом, могут стать достоянием общественности.

При этом 27 мая 235-й гарнизонный военный суд также отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия, слушания проходили в закрытом режиме. Тогда генерал с улыбкой отреагировал на судебное решение. Адвокат подсудимого Сергей Буйновский уточнил, что против изменения меры пресечения выступил прокурор. До этого адвокат Попова уже пытался добиться перевода подзащитного из СИЗО, говоря, что оснований для ареста генерал-майора нет. Но просьба о смягчении меры пресечения была отклонена.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.