Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова

Генерал-майор Иван Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов совершал хищения в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщает «Интерфакс».

Преступления осуществлялись при помощи «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества» с использованием служебного положения, считают следователи.

Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года. Его наградили посмертно званием Героя России.

Ранее сообщалось, что Попов предоставил изобличающие показания на других участников преступления.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве.