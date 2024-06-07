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13:14, 7 июня 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова

Генерал-майор Иван Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов совершал хищения в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщает «Интерфакс».

Преступления осуществлялись при помощи «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества» с использованием служебного положения, считают следователи.

Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года. Его наградили посмертно званием Героя России.

Ранее сообщалось, что Попов предоставил изобличающие показания на других участников преступления.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве.

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      Варвара Митина
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