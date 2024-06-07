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14:07, 7 июня 2024Силовые структуры

Адвокат опроверг дачу генералом Поповым изобличающих показаний

Адвокат Буйновский опроверг дачу генералом Поповым изобличающих показаний
Начало событий в новости Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генерал Иван Попов «никого не изобличал». Об этом заявил РБК его адвокат Сергей Буйновский.

По его словам, следствие расценивает показания генерала изобличающими, однако сам Попов считает, что он никакого участия, в том что ему инкриминирует следствие, не принимал и никого не изобличал. Офицер дал показания на предмет предъявленного ему обвинения, отметил адвокат.

На заседании во Втором Западном окружном военном суде следователь заявил, что Попов дал изобличающие показания на других участников хищения, вследствие чего просил оставить его под арестом. Генерал, по версии следствия, действовал организованной группой с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Преступления осуществлялись при помощи «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества» с использованием служебного положения, считают следователи.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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      Любовь Ширижик
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