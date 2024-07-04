ФСБ задержала комбрига гвардейцев-десантников. Полковника ВДВ Городилова заподозрили в особо крупном мошенничестве

«Ъ»: ФСБ задержала командира бригады ВДВ по подозрению в мошенничестве

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Об этом сообщил «Коммерсантъ» («Ъ»).

Полковника подозревают в особо крупном мошенничестве. Какие-либо подробности дела не разглашаются. 4 июля следствие обратится в суд с просьбой о заключении офицера под стражу. Согласно законодательству, особо крупный размер мошенничества начинается от одного миллиона рублей.

Городилов находится в санкционном списке США

В феврале 2023 года военный оказался в санкционном списке США — ему был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. В Госдепе не привели причин для ввода санкций, но американские СМИ писали, что Городилов якобы мог иметь отношение к преступлениям против мирного населения. В Минобороны и Кремле неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не совершают военные преступления.

Городилов выбрал военную карьеру, вдохновившись примером отца. Городилов-младший обучался в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени Маргелова и в Общевойсковой академии Вооруженных сил имени Фрунзе.

После окончания учебы он начал службу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, в 2019 году возглавил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк имени Александра Невского. В апреле 2022 года за участие в боях в Киевской области Городилову было досрочно присвоено звание «гвардии полковник». Вскоре после этого он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае того же года стал командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.

В России прошла волна задержаний высокопоставленных офицеров

21 мая 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова. Генерал-майору вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Ночью 4 июля стало известно, что военные следователи выдвинули Попову окончательное обвинение. Ему вменяется обвинение в особо крупном мошенничестве, СК добавил генералу обвинение в служебное подлоге. Свою вину офицер признать отказался. Максимальное наказание за мошенничество — до 10 лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырех лет.

На протяжении мая были арестованы заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов. Обоим вменяются должностные преступления.