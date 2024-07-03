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01:12, 4 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности биографии задержанного ФСБ полковника ВДВ

Ura.ru: полковник Городилов выбрал карьеру военного из-за отца

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Издание Ura.ru опубликовало данные биографии командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады полковника Артема Городилова, задержанного ФСБ по подозрению в крупном мошенничестве.

Как указывает издание, Городилов выбрал военную карьеру, вдохновившись примером отца. Городилов-младший обучался в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени Маргелова и в Общевойсковой академии Вооруженных сил имени Фрунзе.

После окончания учебы он начал службу в 76-ю гвардейской десантно-штурмовой дивизии, в 2019 году возглавил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк имени Александра Невского. В апреле 2022 года за участие в боях в Киевской области Городилову было досрочно присвоено звание «гвардии полковник». Вскоре после этого он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае того же года стал командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.

О задержании Городилова сотрудниками ФСБ стало известно вечером 3 июля. Подробности дела не приводятся. Согласно законодательству, особо крупный размер мошенничества начинается от одного миллиона рублей.

В феврале 2023 года военный оказался в санкционном списке США — ему был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. В Госдепе не привели причин для ввода санкций, но американские СМИ писали, что Городилов якобы мог иметь отношение к преступлениям против мирного населения. В Минобороны и Кремле неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не совершают военные преступления.

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      Марина Совина
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