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23:04, 3 июля 2024Силовые структуры

В Москве задержали попавшего под санкции США полковника

ФСБ задержала командира бригады ВС РФ Городилова по подозрению в мошенничестве

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Полковника подозревают в особо крупном мошенничестве. Какие-либо подробности дела не разглашаются. 4 июля следствие обратится в суд с просьбой о заключении офицера под стражу.

Городилов находится под санкциями США и других стран.

21 мая по подозрению в мошенничестве арестовали экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений.

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