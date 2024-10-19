Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

Mash: находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи отказали в отправке на СВО

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, находящемуся в СИЗО, отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что причиной отказа стал тот факт, что согласование отправки в зону спецоперации является правом, а не обязанностью следователя.

Ранее задекларированное имущество бывшего мэра Сочи и его супруги арестовали.

Бывший чиновник проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). О задержании Копайгородского в Луганске стало известно утром 25 сентября. Силовики этапировали экс-мэра в Москву, где его взяли под стражу до 18 ноября. Мужчина свою вину не признает.