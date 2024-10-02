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11:27, 2 октября 2024Россия

Обвиняемый в мошенничестве на 110 миллионов рублей экс-замгубернатора ушел на СВО

Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Тамбовской области Кулаков ушел на СВО

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Экс-замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков, ставший фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как сообщил собеседник агентства, бывший заместитель губернатора заключил контракт с Минобороны в качестве добровольца. 24 сентября ему отменили меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого МВД Тамбовской области возбудило в отношении Кулакова, а также троих руководителей компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 110 миллионов рублей. Экс-чиновника также обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, сотрудники предприятия при содействии бывшего замгубернатора похитили бюджетные средства при строительстве котельных в тамбовском Котовске.

Ранее на СВО ушел экс-глава Кировского района Ленобласти Андрей Шорников, которого обвинили в коррупции. Как стало известно, суд приостановил производство по иску прокурора об обращении имущества стоимостью более 43 миллионов рублей в доход государства.

ЖЗЛ
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