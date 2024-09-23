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16:40, 23 сентября 2024Россия

Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

Экс-глава района в Ленобласти ушел на СВО после обвинения в коррупции

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший российский чиновник ушел на специальную военную операцию (СВО) на Украине после обвинения в коррупции. Речь идет об экс-главе Кировского района Ленобласти Андрее Шорникове, пишут «Аргументы и факты».

По данным издания, суд приостановил производство по иску прокурора об обращении имущества стоимостью более 43 миллионов рублей в доход государства.

Шорников закончил военно-космическую академию имени Можайского и является офицером связи и специалистом по радиоэлектронной борьбе. Как уточняет издание, в зоне СВО он будет служить по своему профилю — радиоборьба.

Ранее сообщалось, что Шорников и его супруга не смогли подтвердить законность полученных поступивших на их счета 43,8 миллиона рублей. Сумма значительно превышала общий доход супругов за 2021 и 2022 годы, а также за два предшествующих года.

Следствие пришло к выводу, что он совершил растрату бюджетных средств в особо крупном размере, получил взятки с вымогательством, а также превысил и злоупотребил должностными полномочиями. Его задержали в сентябре 2022 года, с того момента он находился под домашним арестом.

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      Елена Торубарова
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