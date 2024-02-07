Прокуратура Ленобласти направила иск о взыскании 43,8 миллиона с госслужащего

С главы Кировской администрации Шорникова захотели взыскать 43,8 миллиона рублей

Прокуратура Ленинградской области направила в суд заявление о взыскании с главы администрации Кировского района Андрея Шорникова 43,8 миллиона рублей в счет государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В поступившем в суд иске указано, что фигурант не смог подтвердить законность полученных денежных средств в размере 43,8 миллиона рублей, поступивших на его счет и на счет его жены в 2021 и 2002 годах. Эта сумма значительно превышает общий доход супругов Шорниковых за указанный период и за два предшествующих года.

По данным следствия, в отношении Шорникова расследуются дела по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере, получения взятки с вымогательством, превышения и злоупотребления должностными полномочиями.

Как пишет РБК, летом 2022 года Шорников отказался покидать должность главы поселка имени Свердлова и практически на месяц забаррикадировался в здании администрации вместе с сотрудниками ЧОП, однако в сентябре того же года чиновника задержали. С того момента он находится под домашним арестом.

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