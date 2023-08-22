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21:01, 22 августа 2023Силовые структуры

Многомиллионную недвижимость экс-замглавы Сочи обратили в доход государства

Недвижимость на 192 млн рублей экс-замглавы Сочи обратили в доход государства
Сергей Юрин

Сергей Юрин. Фото: администрация Сочи

Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства недвижимость заместителя главы Сочи Сергея Юрина, осужденного за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

21 земельный участок, десять помещений, четыре дома и девять квартир, принадлежащие Юрину, имеют общую кадастровую стоимость 192 миллиона рублей. Законность происхождения недвижимости экс-замглавы подтвердить не смог.

Об аресте имущества Юрина стало известно 1 августа.

27 октября 2022 года Хамовнический суд Москвы приговорил Юрина к 15 годам колонии. Следствие установило, что в период с 2015-го по 2018 год он и его коллега получили взятку от предпринимателей в Краснодарском крае за предоставление участка земли и выдачу разрешения на строительство.

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    Илона Палей
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