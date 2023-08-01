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20:31, 1 августа 2023Силовые структуры

Суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 миллиона рублей

В Сочи суд арестовал 9 домов, 13 квартир и 26 участков бывшего вице-мэра Юрина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд Центрального района Сочи арестовал девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков, которыми через подставных лиц владеет бывший вице-мэр города Сергей Юрин. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Генпрокуратуры России, Юрину принадлежат более 40 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 192 миллиона рублей, которые он не мог приобрести на законные доходы. В связи с этим ведомство требует обратить имущество в доход государства.

Арестованная судом недвижимость была оформлена на сестру жены Юрина по фамилии Тарасова, а также на двоих его знакомых — Бешкенадзе и Маргшвелашвили.

27 октября 2022 года Хамовнический суд Москвы приговорил Юрина к 15 годам колонии. Следствие установило, что в период с 2015-го по 2018 год он и его коллега получили взятку от предпринимателей в Краснодарском крае за предоставление участка земли и выдачу разрешения на строительство.

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