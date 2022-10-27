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04:15, 27 октября 2022Силовые структуры

Суд приговорил к 15 годам колонии двух экс-заместителей главы Сочи

Суд приговорил к 15 годам колонии двух бывших заместителей главы Сочи за взятки

Фото: Globallookpress.com

Хамовнический суд Москвы приговорил к 15 годам колонии двух бывших заместителей главы города Сочи Анатолия Рыкова и Сергея Юрина. Об этом сообщает ТАСС.

Они обвиняются в совершении трех преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взяток на сумму 120 миллионов рублей.

Также суд приговорил Рыков и Юрина к штрафу в размере 120 миллионов рублей и лишил их права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок десять лет.

Бывший заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, являющийся фигурантом дела, осужден на 12 лет колонии и штраф в 80 миллионов рублей. Адвокат Николай Гребенюк получил восемь лет и оштрафован на 40 миллионов.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2018 год обвиняемые получили взятку от предпринимателей в Краснодарском крае за предоставление участка земли и выдачу разрешению на строительство.

Ранее в Ростове-на-Дону Ленинский районный суд приговорил зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина к восьми годам колонии за взятку в размере 16 миллионов рублей.

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Марина Совина
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