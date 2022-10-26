Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к восьми годам за взяточничество

Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к восьми годам за взятку в 16 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд приговорил зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина к восьми годам колонии за взятку в размере 16 миллионов рублей. Об этом в среду, 26 октября, сообщается на официальном сайте суда.

Виталия Нахлупина признали виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и приговорили к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин получал взятки за обеспечение победы коммерческих организаций на аукционах по 28 госзакупкам. Они осуществлялись в рамках реализации федеральных и региональных программ.

Передачу денег вице-премьер организовал через бывшего заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского и бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.

Приговор в силу не вступил, подана апелляция.

Ранее сообщалось, что вице-премьера Крыма задержали в Москве.