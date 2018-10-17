Вице-премьера Крыма задержали в Москве

В Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова, бывший председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Об этом в среду, 17 октября, два источника, близких к руководству региона и собеседник в региональном управлении МВД, сообщили РБК.

Источник в руководстве Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, рассказал источник в МВД.

Между тем зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко уже сообщил о задержании Нахлупина главе региона Сергею Аксенову.

«Правоохранительными органами (...) в городе Москва, по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ был задержан (...) Нахлупин Виталий Германович. В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается», — сказал Михайличенко.

Чиновник отметил, что по поручению главы Крыма правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины. По словам Михайличенко, следственные действия проводятся в Комитете конкурентной политики Республики Крым, в Комитете дорожного хозяйства Республики Крым, Службе капитального строительства Республики Крым, ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго».

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