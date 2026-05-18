13:01, 18 мая 2026Россия

Российский генерал напомнил о Трампе в связи с учениями по ядерному оружию в Белоруссии

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тренировка боевого применения ядерного оружия в Белоруссии является плановой. Нет оснований полагать, что она проводится «накануне чего-то», заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с изданием «Подъем».

Ранее белорусское Минобороны сообщило, что в республике началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Ее целью в ведомстве назвали совершенствование уровня подготовки личного состава и проверку боеготовности. Также отмечается, что мероприятия проводятся в рамках Союзного государства.

В разговоре с журналистами Соболев подчеркнул, что пугаться таких учений не стоит. По его словам, плановые тренировки нужно проводить как можно чаще. «А эти — боевого применения ядерного оружия — тем более должны быть всегда. [Президент США Дональд] Трамп непредсказуем, Израиль непредсказуем, — напомнил он. — А если они нанесут удар ядерный даже вот по Ирану? Мы же должны быть готовы к каким-то ответным действиям».

17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание является краеугольным камнем национальной безопасности страны. По его словам, ядерной державе нельзя угрожать.

