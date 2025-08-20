В Москве задержали обманывающих россиян под видом юристов участников ОПГ

СК РФ: В Москве задержали членов ОПГ, обманывающих граждан под видом юристов

В Москве задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), обманывающих граждан под видом юристов. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

В период с 2020 по 2024 год злоумышленники заключили договоры с 38 социально незащищенными гражданами под видом оказания платных юридических услуг. Они обещали представлять интересы в судах, но не выполнили этого. Полученный преступным путем доход составил более 19 миллионов рублей.

Всего были задержаны пять человек, в том числе адвокат. Они обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»).

Ранее в МВД России сообщили, что мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана. Известно, что злоумышленники ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После этого они входят в доверие к россиянам и предлагают им опробовать себя в роли «трейдера».