В МВД раскрыли самую популярную схему мошенников

МВД РФ: Мошенничество в инвестициях лидирует среди схем обмана россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

Известно, что злоумышленники ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После этого они входят в доверие к россиянам и предлагают пим опробовать себя в роли «трейдера».

«Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей. Однако все это — фейк», — предупредили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге риелтор спас жилье пенсионерки от мошенников. 68-летняя местная жительница поверила злоумышленникам, которые убедили ее инвестировать в акции «Газпрома», продав для этого свою квартиру. Заподозрил неладное директор агентства недвижимости Hithouse Андрей Киселев.

