23:48, 14 августа 2025Экономика

В российском городе риелтор спас квартиру пенсионерки от мошенников

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге риелтор спас жилье пенсионерки от мошенников. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.

68-летняя местная жительница поверила злоумышленникам, которые убедили ее инвестировать в акции «Газпрома», продав для этого свою квартиру. Один из аферистов, 56-летний житель Самары, пришел в агентство недвижимости вместе с потерпевшей, где представился ее племянником. Он контролировал общение пожилой женщины с риелтором, а все документы держал у себя.

Директор агентства недвижимости Hithouse Андрей Киселев заподозрил неладное в поведении клиентов, связался с помощью соцсетей с детьми пенсионерки и выяснил, что та действительно очень внушаема и могла стать жертвой мошенников. После этого мужчина обратился в полицию.

Афериста задержали. По словам злоумышленника, в мошенническую схему его ввели малознакомые люди. Он рассказал, что квартиру собирались продать за 3,5 миллиона рублей при рыночной стоимости более 4 миллионов рублей. Себе он планировал оставить небольшой процент. По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Накануне начальник Управления МВД России по Екатеринбургу Виктор Позняк лично поблагодарил Андрея Киселева за помощь в предотвращении серьезного правонарушения.

Ранее стало известно, что в Самаре следователь завладела квартирой семьи и прожила в ней три года, пока шли судебные разбирательства. При этом виновные в ситуации, которая стала поводом для расследования, так и не были наказаны.

