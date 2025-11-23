В Россию завезли рекордно много грузинского вина

Россия в октябре ввезла 6,5 тысячи тонн вина из Грузии

В октябре Россия импортировала из Грузии 6,5 тысячи тонн вина — это максимальный показатель с апреля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных грузинской таможни.

Российские компании увеличили закупки грузинского вина на 10 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув рекордного объема с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн алкоголя.

Стоимость импорта также значительно выросла — с 16,9 до 19 миллионов долларов. За первые десять месяцев 2025 года Россия импортировала из Грузии вина на сумму 139,2 миллиона долларов, что на 14 процентов ниже аналогичного показателя прошлого года и является минимальным значением с 2022 года.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября объем экспорта испанского вина в Россию увеличился примерно на 11 процентов в сравнении с августовским показателем.