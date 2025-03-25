Поставки грузинского вина в Россию рухнули

Грузинская таможня сообщила о падении поставок вина в Россию в 2,3 раза за год

В январе и феврале поставки вина из Грузии в Россию составили 5,6 тысячи тонн, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные грузинской таможни сообщает РИА Новости.

Совокупная стоимость поставленной продукции рухнула в 2,2 раза, до 16 миллионов долларов. Оба значения оказались минимальными с 2021 года.

На игристое вино из Грузии спрос за год вырос в два раза, однако в абсолютном значении он остается небольшим — 116 тонн стоимостью 337,6 тысячи долларов. Даже с учетом падения Россия остается главным экспортным рынком для грузинского вина с долей 59 процентов (ранее — 79 процентов). Поставки в остальные страны выросли на 13 процентов, наибольший объем купили Польша (949 тонн), Украина (628 тонн), Казахстан (564 тонны) и Китай (543 тонны).

В качестве основной причины такой динамики в российском импорте из Грузии эксперты называют рост акцизов на алкоголь с начала года. Поскольку грузинские вина относятся к категории недорогих, то даже небольшое повышение цен для них чувствительно. А если в рознице продукт хуже покупают, то торговые сети корректируют объемы заказов.

На продажи могли повлиять рост производства российского вина (8,6 процента по итогам прошлого года, с ускорением роста отдельно в январе 2025-го до 18 процентов) и увеличение поставок из Аргентины, Чили и ЮАР. Также ситуация может оказаться временным явлением, связанным с нераспроданными перед новым годом запасами.

В компании Ladoga, в свою очередь, считают, что имеют дело с изменениями предпочтений потребителей. По их данным, в феврале падают продажи не только грузинских, но и всех остальных вин, потому что россияне начали предпочитать другие категории спиртных напитков. Так, растут продажи джина, ром и виски, которые применяются для изготовления простых коктейлей.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил о падении в январе и феврале продаж водки на 5,1 процента в годовом выражении, до 11,492 миллиона декалитров.