Продажи водки в России упали

Росалкогольтабакконтроль: Продажи водки в январе-феврале упали на 5,1 процента

По итогам первых двух месяцев 2025 года продажи водки в России сократились на 5,1 процента по сравнению с результатом января и февраля 2024-го, до 11,492 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает РИА Новости.

При этом ликеро-водочных изделий продано на 14,8 процента больше (2,825 миллиона декалитров), а коньяка — на 10,7 процента меньше (2,111 миллиона декалитров). В целом продажи крепкого алкоголя упали на 2,2 процента, до 18,716 миллиона декалитров.

Также сократилась реализация игристых вин (минус 1,4 процента, 3,4 миллиона декалитров) и выросла реализация виноградных вин (1,6 процента, 8,566 миллиона декалитров). Общие продажи алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за январь-февраль упали на 12,2 процента, до 32,052 миллиона декалитров.

Ранее в РАТК сообщили, что за первые два месяца 2025 года производство водки в России снизилось на 26,3 процента, до 7,6 миллиона декалитров. При этом отдельно в январе ее выпуск сократился почти на треть.

Такая динамика наблюдается на фоне снижения числа производителей крепкого алкоголя в России за последние четыре года на 17,17 процента.