Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 17 марта 2025Экономика

Продажи водки в России упали

Росалкогольтабакконтроль: Продажи водки в январе-феврале упали на 5,1 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

По итогам первых двух месяцев 2025 года продажи водки в России сократились на 5,1 процента по сравнению с результатом января и февраля 2024-го, до 11,492 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает РИА Новости.

При этом ликеро-водочных изделий продано на 14,8 процента больше (2,825 миллиона декалитров), а коньяка — на 10,7 процента меньше (2,111 миллиона декалитров). В целом продажи крепкого алкоголя упали на 2,2 процента, до 18,716 миллиона декалитров.

Также сократилась реализация игристых вин (минус 1,4 процента, 3,4 миллиона декалитров) и выросла реализация виноградных вин (1,6 процента, 8,566 миллиона декалитров). Общие продажи алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за январь-февраль упали на 12,2 процента, до 32,052 миллиона декалитров.

Ранее в РАТК сообщили, что за первые два месяца 2025 года производство водки в России снизилось на 26,3 процента, до 7,6 миллиона декалитров. При этом отдельно в январе ее выпуск сократился почти на треть.

Такая динамика наблюдается на фоне снижения числа производителей крепкого алкоголя в России за последние четыре года на 17,17 процента.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

    Первые места по новым алкобрендам в России заняли водка и виски

    Российский военный описал увиденное в Судже фразой «стало понятно значение слова нацизм»

    На Западе заявили о роли США в продлении антироссийских санкций ЕС

    В российском регионе вымогавшего взятки майора осудили на пять лет

    ВСУ уличили в охоте на сочувствующих России мирных жителей Харьковской области

    Мировой оборот оружия достиг пика со времен холодной войны

    В Киеве предрекли возвращение стран Запада к ведению дел с Россией

    В Белом доме захотели ударить по объектам одной страны

    Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше