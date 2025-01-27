В России начали закрываться производители водки

«Контур.Фокус»: Производителей крепкого алкоголя в России стало меньше на 17 %

За последние четыре года, то есть с 1 января 2021 года по 1 января 2025-го, число производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17,17 процента — с 396 до 328. Об этом со ссылкой на исследование «Контур.Фокус» пишет ТАСС.

Новых производств за указанный период зарегистрировано всего 17, причем больше всего — четыре — в Московской области. Также два новых завода открыто в Северной Осетии, Калининградской области и Санкт-Петербурге.

При этом северокавказская республика продолжает лидировать по общему числу производителей крепкого алкоголя — там действует 34 таких предприятия. Далее идут Московская область (23), Дагестан и Москва (по 22). При этом в столице за четыре года закрылись треть производителей.

Как указано в исследовании, водку, виски, бренди и другие дистиллированные крепкие напитки производят 62,8 процента организаций, а пищевой спирт — 26,52 процента. Также значительная доля — 9,76 процента — у направления «перегонка, очистка и смешивание спиртов».

Аналитики отмечают, что около 30 компаний из общего количества имеют признаки нелегальной деятельности. Кроме того, оказалось, что у 179 производителей нет лицензии на производства крепкого алкоголя, хотя чаще всего это связано с банкротством, ликвидацией, образованием нового юридического лица и задержками в получении документов.

Ранее Росалкогольтабакконтроль (РАТК) сообщил, что официальное общее производство алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в 2024 году упало. Такая динамика наблюдается уже третий год подряд.

При этом, по данным того же ведомства, розничные продажи алкоголя в первые 11 месяцев прошлого года выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Такой результат стал максимальным в истории, хотя статистика ведется только с 2017 года.