Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:03, 16 января 2025Экономика

Производство алкоголя в России упало третий год подряд

РАТК: Производство некрепкого алкоголя в России упало более чем наполовину
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Общее производство алкоголя в России в 2024-м упало третий год подряд. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает РБК.

Выпуск алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился за год с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров (минус 1,8 процента). Сильнее всего упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции — год к году показатели упали более чем наполовину, на 64,8 процента, 56,1 и 50,4 процента соответственно.

Эксперты РАТК объясняют тенденцию касательно некрепкого алкоголя изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки. Недобросовестные производители, которые смешивали спирт с искусственными ароматизаторами, перешли в другие категории — например, в пиво, пивные напитки и сидр. Фактически повышение акциза похоронило категорию.

По словам вице-президента Ассоциации экспертов рынка ретейла Александра Ставцева, речь идет не о снижении производства, а о его нормализации — в 2022 году в России замещали дефицит импортного алкоголя, из-за чего произошло затоваривание складов.

«То, что было произведено в 2022 году, — это был пересток в ретейле, лишние складские запасы. Сейчас их никому не нужно иметь, потому что кредитные деньги дорогие, все комплектующее оборудование выросло в цене, компании оптимизируют производства под конкретные запросы рынка и делают столько продукции, чтобы ее продать и не иметь лишнего на складе», — пояснил он.

С 1 января в России начали действовать новые минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 процентов. В прошлый раз МРЦ на крепкий алкоголь индексировались с 1 июля прошлого года, когда цена за 0,5 литра водки поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка — до 556 с 517 рублей. Минимальные розничные цены называют способом сохранить возможность получения налогов и сохранить прозрачность рынка, и эти цены рассчитываются совместно с отраслью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

      В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

      В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

      66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

      Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

      В Минске рассказали о возможностях «Орешника» и ядерного оружия

      В Белоруссии рассказали об активности спецслужб перед выборами

      В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

      Трампа уличили в нарушении неписаного правила

      Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше