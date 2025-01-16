Производство алкоголя в России упало третий год подряд

РАТК: Производство некрепкого алкоголя в России упало более чем наполовину

Общее производство алкоголя в России в 2024-м упало третий год подряд. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает РБК.

Выпуск алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился за год с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров (минус 1,8 процента). Сильнее всего упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции — год к году показатели упали более чем наполовину, на 64,8 процента, 56,1 и 50,4 процента соответственно.

Эксперты РАТК объясняют тенденцию касательно некрепкого алкоголя изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки. Недобросовестные производители, которые смешивали спирт с искусственными ароматизаторами, перешли в другие категории — например, в пиво, пивные напитки и сидр. Фактически повышение акциза похоронило категорию.

По словам вице-президента Ассоциации экспертов рынка ретейла Александра Ставцева, речь идет не о снижении производства, а о его нормализации — в 2022 году в России замещали дефицит импортного алкоголя, из-за чего произошло затоваривание складов.

«То, что было произведено в 2022 году, — это был пересток в ретейле, лишние складские запасы. Сейчас их никому не нужно иметь, потому что кредитные деньги дорогие, все комплектующее оборудование выросло в цене, компании оптимизируют производства под конкретные запросы рынка и делают столько продукции, чтобы ее продать и не иметь лишнего на складе», — пояснил он.

С 1 января в России начали действовать новые минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 процентов. В прошлый раз МРЦ на крепкий алкоголь индексировались с 1 июля прошлого года, когда цена за 0,5 литра водки поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка — до 556 с 517 рублей. Минимальные розничные цены называют способом сохранить возможность получения налогов и сохранить прозрачность рынка, и эти цены рассчитываются совместно с отраслью.