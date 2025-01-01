В России начали действовать новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Новые минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 процентов начали действовать с 1 января. Об этом напомнил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев, передает РИА Новости.

В прошлый раз МРЦ на крепкий алкоголь индексировались с 1 июля прошлого года, когда цена за 0,5 литра водки поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка — до 556 с 517 рублей.

Как пояснил Ставцев, минимальные розничные цены являются способом сохранить возможность получения налогов и сохранить прозрачность рынка, и эти цены рассчитываются совместно с отраслью. «Спирт подорожал достаточно серьезно. Это все закладывается в повышение минимальной розничной цены», — отметил эксперт.

Ранее в России повысили минимальную цену за пачку сигарет, с 1 января она составляет 135 рублей за пачку. Цена сформирована с учетом минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, введенной Налоговым кодексом с 1 января нового года.