Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:10, 1 января 2025Экономика

В России начали действовать новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

В России начали действовать новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Новые минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 процентов начали действовать с 1 января. Об этом напомнил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев, передает РИА Новости.

В прошлый раз МРЦ на крепкий алкоголь индексировались с 1 июля прошлого года, когда цена за 0,5 литра водки поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка — до 556 с 517 рублей.

Как пояснил Ставцев, минимальные розничные цены являются способом сохранить возможность получения налогов и сохранить прозрачность рынка, и эти цены рассчитываются совместно с отраслью. «Спирт подорожал достаточно серьезно. Это все закладывается в повышение минимальной розничной цены», — отметил эксперт.

Ранее в России повысили минимальную цену за пачку сигарет, с 1 января она составляет 135 рублей за пачку. Цена сформирована с учетом минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, введенной Налоговым кодексом с 1 января нового года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

      ФБР раскрыло данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

      В России начали действовать новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

      В США назвали удар молнии по Капитолию предзнаменованием

      Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников

      Овечкин матом прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ

      Подполье сообщило об ударах по пункту дислокации ВСУ в Одесской области

      В Черногории расстреляли людей в кафе

      Около отеля Трампа загорелся автомобиль Cybertruck

      На Украине раскритиковали решение Зеленского по газу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше