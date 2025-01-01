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14:00, 1 января 2025Экономика

В России повысили минимальную цену за пачку сигарет

Минимальная цена на сигареты в России составит 135 рублей за пачку
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минимальная цена на сигареты в России с 1 января 2025 года составит 135 рублей за пачку. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

Эта цена сформирована с учетом минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, введенной Налоговым кодексом с 1 января нового года. Учитывались и ставки налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

Ставка акциза на сигареты в 2025 году составит 2 945 рублей за тысячу штук плюс 18 процентов расчетной стоимости. В минувшем году минимальная цена пачки сигарет была 129 рублей, в 2023 году — 119 рублей.

В России также вступили в силу новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, которые были утверждены в декабре 2024 года Минфином. Минимальная розничная цена на водку увеличена до 349 рублей, на коньяк — до 651 рубля. Минимальная цена на самый дешевый ликеро-водочный или другой крепкий алкогольный напиток в России (кроме водки) составит 277 рублей.

Ранее Росалкогольтабакконтроль подсчитал, что за первые 11 месяцев 2024 года розничные продажи алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,2 процента, до 201,7 миллиона декалитров, что стало максимумом с 2017 года.

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