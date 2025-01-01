В России подорожала водка

Минимальная цена на водку превысила 300 рублей

В России вступили в силу новые минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, которые были утверждены в декабре 2024 года Минфином. Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов.

Отмечается, что минимальную розничную цену на водку с 1 января будет увеличат до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля. Стоимость уже включает НДС и акциз.

Согласно документу, минимальная цена на самый дешевый ликеро-водочный или другой крепкий алкогольный напиток в России (кроме водки) составит 277 рублей. Самым дорогостоящим напитком по размеру МРЦ с 1 января станет напиток крепостью свыше 61 процент — его цена составит не менее 504 рубля.

В октябре Госдума России приняла во втором и третьем чтениях проект закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс. В перечень изменений вошло также повышение акцизов на спиртное. В связи с этим Минфин предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.